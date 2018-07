Beim Einfahren in den fließenden Verkehr von einem Hofraum auf die Aalener Straße hat eine 50-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr eine 33-jährige Autofahrerin übersehen, die auf der Linksabbiegespur in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch die Kollision verletzte sich die 33-Jährige leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20 000 Euro.