Autofahrer stürzt Rollstuhlfahrerin und flieht

Ein Autofahrer hat am Montagmittag in der Nördlinger Innenstadt eine Rollstuhlfahrerin verletzt und ist dann davongefahren. Die 48-jährige Rollstuhlfahrerin wollte die Drehergasse am Fußgängerüberweg überqueren. Ein Autofahrer, der offenbar von der Reimlinger Straße in die Drehergasse einbog, übersah die Frau. Der Wagen berührte den Rollstuhl, so dass die Frau stürzte und sich am Bein verletzte. Sie wurde in das Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer hielt nicht an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Nördlingen unter 09081 / 29560 in Verbindung zu setzen.