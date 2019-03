Autofahrer greift 29-Jährigen mit Schlagstock an

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Mittwochabend, kurz nach 21.30 Uhr, in der Kerschensteiner Straße aneinander geraten. Der Streit hat darin geendet, dass der eine Autofahrer dem anderen eine Ohrfeige gab und mit einem Schlagstock drohte.

Ein 32-Jähriger fühlte sich vom Fahrverhalten seines Vordermannes angeblich so provoziert, dass er ihn überholte und ausbremste. Auf der Hohen Weg Brücke geriet der 32-Jährige dann so in Rage, dass er im Verlauf einer hitzigen Diskussion sein Gegenüber, einen 29-Jährigen, ohrfeigte und mit einem Schlagstock bedrohte. Es soll hierbei zu einer leichten Berührung am Kopf gekommen sein. Seinem Unmut ließ der 32-Jährige aber weiter freien Lauf und trat außerdem mit dem Fuß noch gegen den Wagen des jüngeren Mannes.

Nach ersten Erkenntnissen entstand hierbei jedoch kein Schaden. Auch wurde niemand verletzt. Die Beamten mussten dennoch weiter zu Protokoll nehmen, das während der Auseinandersetzung unschöne und obszöne Worte gefallen sein sollen.