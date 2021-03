Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Auf der Kreisstraße 3200 von Kerkingen in Richtung Baldern hat eine 19-jährige Autofahrerin am Sonntag gegen 18 Uhr einen Unfall gebaut. Sie ist in einer Linkskurve laut Polizei vermutlich auf den Seitenstreifen geraten. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in den Straßengraben, wo es sich überschlug und auf dem Dach landete.

Die 19-Jährige konnte sich selbständig mit Hilfe eines Zeugen befreien. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.