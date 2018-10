Eine 52-Jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der B29 in Trochtelfingen aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrspur gelangt und mit einem entgegenkommenden Auto seitlich kollidiert. Die Frau war in Richtung Nördlingen unterwegs. Nach dem Zusammenprall stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen ein Hauseck. Sowohl als auch der Fahrer des entgegenkommenden Autos zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an Gebäude und Fahrzeugen wird auf etwa 18.000 Euro beziffert.