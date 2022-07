Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Mit 19 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand aus. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Wagen die Landesstraße 1070 zwischen Bopfingen und Kerkingen befuhr, bemerkte zunehmenden Rauch im Fahrzeuginnenraum. Er fuhr an den Straßenrand und stieg aus. Kurz darauf stiegen Flammen hoch und der Pkw brannte komplett aus. Die Brandursache ist vermutlich in einem technischen Defekt des mit Benzin und Gas betriebenen Fahrzeuges zu suchen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 20 000 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt.