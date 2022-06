Auto brennt nach Unfall aus

Am Dienstag gegen 14.50 Uhr war ein junger Mann mit einem Skoda Fabia auf der B29 aus Richtung Aufhausen in Fahrtrichtung Lauchheim unterwegs. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn, und drehte sich um 180 Grad um die eigene Achse. Das Fahrzeug fing anschließend Feuer. Die Feuerwehr Bopfingen war mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei aht die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.