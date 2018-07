Auszeichnungen für erfolgreiche Absolventen

Auch in diesem Jahr hat die Richard-Schieber-Stiftung zahlreiche Preise an Abiturientinnen und Abiturienten des Bopfinger Ostalb-Gymnasiums vergeben. Während der feierlichen Aushändigung der Abiturzeugnisse in der Aula des Bildungszentrums überreichte der Stiftungsvorsitzende Eugen Abele die Auszeichnungen für herausragende schulische Leistungen. Der schulische Sozialpreis für besonderes soziales Engagement wurde an vier Schüler übergeben: Katharina Kuberstejn, Minh Puong Dao, Sarah Skalei und Philipp Schmid.

Die Preisträger sind von links nach rechts: Hintere Reihe: Alexander Ziermann, Robin Mazal, Philipp Schmid, Benjamin Müller, Mirjam Lechler, Katharina Rinn. Mittlere Reihe: Kim-Yola Volk, Katja Mohr, Stefanie Thum, Lena Jakl, Stephanie Nille, Sarah Skalei. Vordere Reihe: Eugen Abele (Vorsitzender der Richard-Schieber-Stiftung), Dr. Pascal Bizard (Schulleiter), Franziska Fritsch, Nathalie Stritzelberger, Diana Eitzenhöfer, Anja Starz , Minh Puong Dao, Gunter Bühler (Vorstand der Richard-Schieber-Stiftung). Foto: Sebastain Schweitzer