Das baden-württembergische Innenministerium hat 41 Arbeitgeber aus dem Land ausgezeichnet, darunter die Firmen Eugen Regele aus Bopfingen-Aufhausen und die Firma Mahler-Metallbau aus Kirchheim am Ries, die ihren Mitarbeitern den ehrenamtlichen Einsatz während der Arbeitszeit ermöglichen und zum Teil selbst in einer Organisation tätig sind. Im Notfall können Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann unverzüglich in den Einsatz gehen. Ohne diese Unterstützung durch die Arbeitgeber wäre die Bewältigung von verheerenden Naturkatastrophen, Bränden, Verkehrsunfällen und großen Unglücksfällen unmöglich. „Mit der Auszeichnung wollen wir diesen Arbeitgebern als Land unsere Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen“, unterstrich Minister Thomas Strobl. Die ausgezeichneten Firmen wurden jeweils von Bürgermeister Gunter Bühler, Bopfingen, und Bürgermeister Feige, Kirchheim sowie den jeweiligen Feuerwehrkommandanten begleitet. Auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Ostalb, Klaus Kurz, zeigt sich sehr erfreut, dass die Bewerbungen, die vom Kreisfeuerwehrverband Ostalb unterstützt wurden, angenommen wurden. Fotos: Steffen Schmid