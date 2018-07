Verschütteter Alkohol ist vermutlich der gewesen Grund für eine Auseinandersetzung gewesen, die am Montagabend gegen 23.30 Uhr in Tätlichkeiten ausgeartet ist. Laut Zeugenaussagen hatten sich wohl mehrere Personen bei der Ipfmesse gestritten, wobei ein 20-Jähriger einem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen hatte und dieser dabei Verletzungen an der Nase erlitt. Die Ermittlungen dauern an.