Auf der CDU-Liste in Bopfingen stehen einige neue Namen

Auf ihrer Nominierungsversammlung im Gasthof „Zum Sonnenwirt“ in Bopfingen hat der CDU-Stadtverband Bopfingen seine Kandidaten für die kommende Kommunalwahl in Baden-Württemberg vorgestellt. 30 Bürgerinnen und Bürger aus Bopfingen und den umliegenden Teilorten bewerben sich am 26.Mai 2019 bei der Wahl. Darunter sind auch viele neue Gesichter.

„In manchen Fällen gehört sehr viel Überzeugungsarbeit dazu, um die Menschen für ein Engagement in der Kommunalpolitik zu begeistern“, meint der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Bopfingen, Thomas Trautwein.

„Zum Jagen tragen“ mussten Trautwein und seine Mitstreiter aber keinen der Kandidaten. „Die, die jetzt auf den einzelnen Listen stehen, tun das aus Überzeugung und tun es gerne“, so Trautwein. Insgesamt schickt der CDU-Stadtverband Bopfingen 30 Bewerber ins Feld.

Der Gemeinderat Bopfingen besteht derzeit aus 26 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Die 30 Bewerber verteilen sich auf die Listen für die Kernstadt Bopfingens und die Teilorte. Trautwein gehört zu den sogenannten „alten Hasen“ wie etwa auch Berthold Herdeg, Berthold Häußler, Andreas Hahn, Ralf Kaske und weitere mehr.

Jüngster Kandidat auf der Liste ist erst 17 Jahre alt

Daneben räumt der CDU-Stadtverband auch einigen Neulingen im Geschäft der Kommunalpolitik eine Chance ein, in den Gemeinderat von Bopfingen gewählt zu werden. Einer davon ist Simon Wesselky, der auf Listenplatz zwei für Trochtelfingen in die Wahl zieht, noch vor dem Politprofi Ralf Kaske. Nicht nur, dass Wesselky mit seinen 17 Jahren der jüngste im Bewerberkreis ist, er ist auch ein Neuling in der Kommunalpolitik. „Genau das belebt ja die Demokratie in unserem Lande“, meint Kaske, der sich für ihn freut und ihm auch gute Chancen einräumt.

Der Frauenanteil auf der Kandidatenliste liegt bei knappen 17 Prozent. Fünf der 30 Bewerber auf den Listen sind Frauen. „Das liegt ganz bestimmt nicht daran, dass wir keine Frauen in unseren Reihen dulden, sondern schlichtweg daran, dass wir keine bereitwilligen Kandidatinnen finden können“, so Trautwein.

Engagierte Frauen im Bewerberfeld

Trotzdem ist der Vorsitzende froh darüber, engagierte und vor allem motivierte Frauen, in seinem Bewerberfeld zu haben. Tim Bückner, Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Aalen, stellte den Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes Bopfingen das Verfahren und den Ablauf der Nominierungsversammlung vor und stellte die korrekte Handhabung der Wahlen sicher. Alle Kandidaten wurden von der Versammlung bestätigt.

Die Namen der Kandidaten

Für die Kernstadt Bopfingen stellen sich zur Wahl: Thomas Trautwein, Anke Leins, Berthold Herdeg, Christian Geitner, Nicole Pietrosante, Michael Pulla, Carsten Erck, Otto Penner, Alexander Ziermann, Martina Faßnacht, Alexander Tuffentsammer.

Für die Liste Aufhausen kandidieren: Berthold Häußler, Detlev Köhn, Jennifer Bahmann.

Liste Baldern: Andreas Hahn, Eugen Grimminger.

Liste Flochberg: Armin Braun, Rainer Holzner. Liste Kerkingen: Bettina Weber, Andreas Wohlfrom. Liste Schloßberg: Albert Kratzel, Jürgen Neukamm.

Liste Oberdorf: Martin Stempfle, Gert Kietzinger, Andreas Stahl, Dominik Wahl.

Liste Trochtelfingen: Stefan Böhm, Simon Wesselky, Ralf Kaske.

Liste Unterriffingen: Dietmar Schönherr.