Audifahrerin nimmt Rettungswagen Vorfahrt

Ein Unfall mit einem Rettungswagen hat eine 56-jährige Audifahrerin verursacht.

Die Frau missachtete beim Linksabbiegen von der Ellwanger Straße in die Aalener Straße in Richtung Stadtmitte eine 56-jährige Audifahrerin gegen 11.40 Uhr am Donnerstag die Vorfahrt eines Rettungswagens, der in Richtung Aalen mit einem Krankentransport unterwegs war. Die durch die Kollision leicht verletzte Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung in das Ostalbklinikum eingeliefert. Der 19-jährige Rettungsfahrer und ein Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Der mitfahrende Patient blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro.