ARD-Korrespondent spricht in Bopfingen über Terrorismus

Die Kolpingsfamilie Bopfingen hat den ARD-Korrespondenten, Michael Stempfle, zu einem Informationsabend ins katholische Gemeindehaus in Bopfingen eingeladen. Stempfle ist im Hauptstadtstudio als Berichterstatter zuständig für die Ressorts: Inneres, Sicherheit und Terrorismus. Das Interesse an diesem Thema und dem Vortrag war immens: Der 250 Personen fassende Saal war bis auf den letzten Platz belegt. Der Erlös des Abends wird sozialen Einrichtungen zugeführt.

Ein fachkundiger Moderator stellte dem Terroristenexperten die Fragen. Es kam zu einem regen Frage-Antwort-Austausch, wobei Stempfle keiner Frage auswich und somit viel Anerkennung aus dem Publikum erfuhr. In der ersten Frage ging es um den Ablauf eines Terrorismus-Alarms. Stempfle erklärte, dass vier Personen bei der ARD das Terror-Ressort bedienen. „Diese müssen ein sehr enges und vertrauliches Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden haben und nicht mit anderen Reportern darüber reden“, erklärte Stempfle. Er sei also einer von denen, die als Erste von eventuellen Unstimmigkeiten erfahren würden.

Journalist legt Wert auf Sachlichkeit

Auf die Frage, was ihn am Thema Terrorismus fasziniere, erklärte Stempfle, dass er es zu Beginn seines Jobs gleich mit drei Anschlägen zu tun hatte. „Da hast du nicht viel Zeit nachzudenken, sondern da heißt es reagieren“, sagte der Korrespondent. Sehr großen Wert legt der Journalist auf Sachlichkeit, denn die Terroristen versuchen, Ängste und Unruhe zu stiften. Hier hieße es: „Ruhe bewahren“.

„Es gab seit Dezember 2016 in Deutschland keine Anschläge mehr“, antwortet Stempfle auf die Frage, ob er wisse was auf die Deutschen noch zukomme. Er meinte jedoch, dass sieben Anschläge, von denen man wusste, vereitelt wurden, was natürlich als Erfolg zu bezeichnen ist. Es würden in Deutschland 750 Personen als potentielle Gefährder gelten, so Stempfle. Von den 1050 Personen, die für die IS in den Krieg gezogen seien, kämen rund ein Drittel nach Deutschland zurück.

Michael Stempfle sprach als Innenexperte auch über das Thema Flüchtlinge und findet klare Worte: „Was 2015 auf uns zukam, darf nicht mehr passieren.“ Es sei im Nachhinein natürlich alles einfacher zu beurteilen. Die Leute hätten schon in ihren Heimatländern mehr Unterstützung benötigt. Doch in Deutschland seien alle überfordert gewesen, selbst die Journalisten mussten dazulernen. Auf die Minderheiten angesprochen, meint er, dass es eine Errungenschaft sei, sich zu überlegen, wie mit diesen umzugehen ist.