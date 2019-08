Arbeiter schneidet sich Handgelenk auf

Mit Verletzungen an der Hand musste am Donnerstag ein 59-Jähriger nach einem Arbeitsunfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Metallarbeiter zog in einem Wallersteiner Betrieb in der Rudolf-Diesel-Straße an seiner Metallfräsmaschine eine Schraube nach. Dabei brach der Imbus-Schlüssel, der 59-Jährige rutsche ab und schnitt sich an der scharfen Kante des abgebrochenen Werkzeuges das Handgelenk auf. Wie die Polizei mitteilt, liegt kein Fremdverschulden vor.