Apfelsaft für die Stauferschule

30 Kartons frisch gepressten Apfelsaft der Kirchheimer Kelterei Obele haben die Schüler der Stauferschule Bopfingen in Empfang genommen. Andrea Ziegler und Anke Leins (die Vorsitzenden des Fördervereins Startklar) übergaben die Kartons im Beisein von Rektorin Sabrina Krakow an die Schüler. Die Schüler freuten sich sehr über die Spende. Beim Mittagessen in der Schulmensa wird der Saft kostenlos ausgeschenkt. Aufgrund der Corona-Situation konnten die Schüler allerdings nicht, selbst beim Äpfelsammeln helfen.