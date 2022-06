Antonia aus Tirol kommt doch nicht nach Bopfingen

Der Countdown zum großen inoffiziellen Auftakt der Ipfmesse läuft. Am Donnerstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr ist es im Festzelt „Zum Senz“ wieder soweit. Dann wird die große „Alpenrock meets Ipfmess-Pop“ Party gefeiert.

Nach der großen „Malle meets Mess 2.0“-Party im Jahr 2019,wagen sich die Veranstalter in diesem Jahr mit „Alpenrock meets Ipfmess-Pop“ an ein neues Genre im Festzelt „Zum Senz“. Die Dorfrocker sind Garanten für Stimmung pur zum Auftakt der Mess, an ihren Hits wie „Dorfkind“ kommt einfach niemand vorbei. Stefanie Hertel wird mit ihrer Dirndl-Rock-Band im Festzelt für Stimmung sorgen. Mit Geri der Klostertaler, Micha von der Rampe und Antonia aus Tirol kommen weitere Acts unter den Ipf. Letztere hat nun aber ihren Auftritt für Bopfingen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Veranstalter konnten aber einen Ersatz finden. Mit Marie Reim könnten die Veranstalter eine der aufstrebenden Sängerinnen am Schlagerhimmel für Donnerstag verpflichten.

Sie ist die Tochter von Matthias Reim und Michelle. Marie Reim zeichnet mit ihrem Debütalbum das Bild einer jungen, modernen und selbstbewussten Frau. Die 14 Songs auf „14 Phasen“ bilden die Bandbreite der Sängerin ab, die gekonnt den Spagat zwischen ehrlichen Botschaften, stimmungsgeladenen Uptempo-Nummern und nachdenklichen Tönen meistert.

Zusammen mit ihrer Mutter Michelle stand Marie Reim, die 2000 geboren wurde, im Jahr 2012 zum ersten Mal im Fernsehen auf der Bühne. Kurz vor ihrer Volljährigkeit unterschrieb Marie Reim im Januar 2018 ihren ersten Plattenvertrag. Seitdem hatte Marie zahlreiche Auftritte in großen deutschen Schlager-Shows.