Antiquitätenladen mit Exkrementen beschmiert

In der Löpsinger Straße ist das Ausstellungsfenster und die Eingangstür an einem Geschäft für militärische Antiquitäten mit Exkrementen beschmiert worden. Außerdem wurden Aufkleber mit politisch motiviertem Inhalt angebracht. Der bislang unbekannte Täter war in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, tätig. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081 / 2956-0 entgegen.