Andreas Stoch: Möglichst viele Schulen retten

Lehrermangel, Zukunftssorgen, Konkurrenzkampf der Schulen: Was ihnen auf den Nägeln brennt, sind Schulvertreter aus Bopfingen im Bildungsgespräch mit Kultusminister Andreas Stoch (SPD) am Mittwoch losgeworden. Der nahm sich Zeit, auch wenn er einen zentralen Wunsch der Bopfinger nicht erfüllte: Einen Realschulaufsetzer, der zum Abitur führt wird es am Bildungszentrum vorerst nicht geben.

Der Heidenheimer Stoch wehrte sich gegen Vorwürfe, der ländliche Raum werde bei der Schulpolitik abgehägt. „Die regionale Schulentwicklung soll im ländlichen Raum gerade Schulen retten“, beteuerte er. Der Minister war auf Einladung des SPD-Ortsvereins in die Schranne gekommen. Noch am Vormittag hatte er in Stuttgart den Abbau von landesweit tausend freiwerdenden Lehrerstellen verkündet. „Ich bin der erste Kultusminister, der Stellen streichen soll - keine beneidenswerte Aufgabe", so Stoch, der seit Januar im Amt ist. Neben Schulleitern aus Bopfingen und den umliegenden Städten und Gemeinden Neresheim, Lauchheim, Kirchheim, Unterschneidheim und Westhausen saßen auch Eltern- und Schülervertreter am Tisch.

Dr. Konrad Scheuermann, Elternbeiratsvorsitzender des Ostalb-Gymnasiums, trat nachdrücklich für den abgelehnten Realschulaufsetzer ein, der Schülern im Umkreis von 40 Kilometern eine neunjährige Alternative zum Gymnasium biete. „Wenn Kinder aus Kirchheim oder Kerkingen den G9-Zug am Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen besuchen, sind sie täglich anderthalb Stunden mit Bus und Zug unterwegs.“ Stoch zeigte Sympathie für die Argumente, lehnte mit Verweis auf die Finanzen und die starre Haltung des Koalitionspartners Grüne aber dennoch einen solchen Aufsetzer in Bopfingen ab. „Wenn ich das jetzt erlaube, würde ich aufs Dach kriegen, unter anderem von Landrat Pavel persönlich“, sagte er und spielte auf die bestehenden beruflichen Gymnasien im Ostalbkreis an, die im Anschluss an die Mittlere Reife bereits das Abitur ermöglichen. Ganz tot sei das Thema Realschulaufsetzer nicht – man werde es im Rahmen des Arbeitskreises „Gymnasium 2020“ der Regierung, der Übergangsmöglichkeiten nach Klasse 10 in Gemeinschaftsschule und Realschule erörtert, prüfen.

Die Konkurrenzsituation, die Unterschneidheims Rektor Peter Jiskra bemängelte, liegt für Stoch am Geburten- und Schülerrückgang. „Wenn man alles so lässt, gibt es in Kommunen mit unter 10000 Einwohnern langfristig keine weiterführenden Schulen mehr“, sagte der Minister, der mit gemeinsamer Planung gegensteuern will. „Ich möchte, dass erfolgreiche Werkrealschulen ihre Arbeit weiterführen kann, wenn die Eltern das wünschen", antwortete er dem Rektor der Werkrealschule Bopfingen, Joachim Knechtel auf dessen Sorgen um den Fortbestand seiner Schulart.

Lothar Doppelbauer, Leiter der Grundschule am Ipf, sorgte sich um den Wegfall von Lehrer-Ergänzungsstunden, die etwa besondere Förderung von Migrantenkindern ermögliche. „Der Ergänzungsbereich macht das Schulleben aus“, sekundierte Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler. Günter Vogt, Rektor an der Gemeinschaftsschule Propsteischule in Westhausen bemängelte gar, dass an seiner Schule das Konto für Ergänzungsstunden im Minus sei: Nicht einmal der Pflichtbereich sei abgedeckt. „An manchen Schulen gibt es Abstriche bei Stunden für Chor und Schultheater“, räumte Stoch ein und verwies zum wiederholten Mal auf das Sparprogramm. Allerdings würde vieles, darunter die sogenannten Pool- und Teilungsstunden, das früher dem Ergänzungsbereich zugeordnet worden sei, heute dem Pflichtbereich zugerechnet.

Ulrich Zumhausch, Leiter der Förderschule Stauferschule, appellierte an die Landesregierung auch in Zeiten der Inklusion behinderter Kinder, für die verbindliche Standards nötig seien, die Sonderschulen aufrecht zu erhalten. „Es wird immer Schüler geben, die den besonderen Raum einer Sonderschule benötigen“, sagte er. „Wir wollen das qualifizierende Elternwahlrecht“, sagte Schoch und führte aus: „Wir wollen die Sonderschulen erhalten, aber Inklusion ist ein Recht. Allerdings müssen wir einigen Eltern klar sagen: Wer werden nicht jedes Kind mit jeder Behinderung an jeder Schule aufnehmen können.“