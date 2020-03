Am Mittwochmorgen hat sich zwischen Bopfingen und Ohmenheim ein Unfall ereignet.

Am Mittwochmorgen gegen 11.35 Uhr hat es zwischen Bopfingen und Ohmenheim gekracht. Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer wollte aus Richtung Bopfingen kommend am „Frankfurter Kreuz“ mit seinem Kipper in Richtung Unterriffingen zu einer Baustelle abbiegen und stieß mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.