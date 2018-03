Am Ipf-Treff geht’s voran

Am neuen Bopfinger Ipf-Treff haben die Rohbauarbeiten begonnen. Während Politiker und Firmenchefs am Dienstag im Vordergrund symbolisch die Spaten schwangen, wurde auf dem Gelände bereits richtig gebuddelt. Zwischen B 29 und Altstadt entsteht bis April 2019 Bopfingens großer Einkaufs- und Freizeitkomplex neu. Die Merz Objektbau aus Aalen investiert als Projektentwickler rund 20 Millionen Euro.

Volker Merz blickte beim Spatenstich auf fünf Jahre Planungs- und Entwicklungszeit zurück. 2013 habe es erste konkrete Abstimmungsgespräche mit der Stadt Bopfingen gegeben. Damals seien die Mietflächen im 1982 als moderner Einkaufs- und Freizeittempel mit Kino erbaute Ipf-Treff immer leerer geworden. „Ein Sterben auf Raten“, nennt es Merz. Also ging es darum, mit Vertretern des Eigentümers – einer US-Fondsgesellschaft – und des Ankermieters Rewe zu reden. Der Knoten platzte schließlich und 2015 war der Kaufvertrag unterschrieben.

Zu den 10 000 Quadratmetern Fläche des alten Ipf-Treff sicherte sich die Merz Objektbau weitere 4000 Euro. „Hier wurden bebaute Grundstücke hinzugekauft, was das Projekt um insgesamt ein Jahr verzögert hat“, erklärt Merz. Ab Sommer 2017 liefen die Abbrucharbeiten, zuletzt hat die Stadt Bopfingen Leitungen neu verlegen lassen.

In 14 bis 16 Monaten sollen jetzt drei große Einzelgebäude in die Höhe wachsen. Ankermieter ist Rewe mit einem modernen Einkaufszentrum auf 4250 Quadratmetern Fläche. 960 Quadratmeter belegt der Textiler AWG, für den Drogeriemarkt dm ist eine Fläche von 800 Quadratmetern vorgesehen. „Wir werden in Bopfingen 12 bis 15 neue Arbeitsplätze schaffen“, versprach Sascha Garnik, dm-Bereichsleiter Expansion, beim Spatenstich.

Ein dreigeschossiger Querbau im südlichen Teil soll die Kante zur Altstadt bilden. Hier gibt es Platz für Gewerbe, Gastronomie und Dienstleistung. Das Bopfinger Notariat soll hier unterkommen, außerdem eine Spielhalle, ein Gastrobetrieb im Erdgeschoss mit Außenbewirtschaftung und möglicherweise ein Boardinghouse, für das laut Merz noch ein Betreiber gesucht wird. „Insgesamt sind noch 1500 Quadratmeter frei“, so der Projektentwickler. Die Gebäude gruppieren sich um 180 Parkplätze. Äußerlich solle der neue Ipf-Treff vom Kontrast aus messingfarbenen Metallfassaden, erdfarbenen Klinkerfassaden und großflächiger Begrünung geprägt sein, betonte Merz.

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler bezeichnete den neuen Ipf-Treff als wichtigste Bopfinger Versorgungsmaßnahme seit 30 Jahren und lobte Volker Merz für seinen „Durchhaltewillen“. Besonders hob er hervor, dass hier auf einem bestehenden, stadtnahen Grundstück „Fläche recycelt“ werde, statt „Natur auf der grünen Wiese platt zu machen“.