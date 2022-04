Am Evans-Syndrom erkrankt: Der kleine Felix braucht dringend eine Stammzellenspende

Felix ist sieben Jahre alt. Er liebt Tiere und den FC Bayern München. Doch Felix ist auch schwerkrank. Er hat das sehr seltene Evans-Syndrom. Daher benötigt der Junge, der mit seinen Eltern und seinen beiden kleinen Schwestern in Kerkingen lebt, dringend eine Stammzellentherapie. Um möglichst bald einen geeigneten Spender zu finden, hat sich im Bopfinger Teilort ein Gruppe von Unterstützern formiert, um auf Felix’ Schicksal aufmerksam zu machen.

Im Moment gehe es dem Siebenjährigen ganz gut, berichtet Theresa Salvasohn, die mit Felix’ Familie befreundet und Teil der Unterstützergruppe ist. Sie beschreibt ihn als stets redseligen und fröhlichen kleinen Jungen, der sich liebevoll um die Schafe seines Opas kümmert und ein sehr „stolzer großer Bruder“ ist.

Doch vor rund einem Jahr bekam Felix mehrfach Fieber, wurde stiller. Zahlreiche Untersuchungen später stand die Diagnose im vergangenen Januar fest: Felix habe eine seltene Variante des Evans-Syndroms, an dem nur etwa neun Kinder weltweit erkrankt seien, weiß Theresa Salvasohn.

Der siebenjährige Felix braucht dringend eine Stammzellenspende. (Foto: privat)

Für die Eltern änderte sich der Alltag schlagartig. Zahlreiche Klinikaufenthalte folgten. Erst Augsburg, dann München, dann wieder Augsburg. Eine herausfordernde Situation für die Eltern, die sich neben Felix auch um die jüngeren Schwestern Marie und Sophie kümmern müssen.

Das einzige, was Felix helfen kann, ist eine Stammzellenspende. Dafür ist die Unterstützergruppe im ständigen Kontakt mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS. Um möglichst schnell einen geeigneten Spender zu finden, sollen sämtliche zur Verfügung stehenden Kanäle genutzt werden, Social-Media, Flugblätter, Zeitungen. Nur Stammzellen könnten Felix helfen, deshalb sei die Familie darauf angewiesen, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren, sagt Theresa Salvasohn.

Sich zu registrieren, ist übrigens kinderleicht: Über die Hompage www.dkms.de bestellt man sich ein Registrierungsset, das Wattestäbchen für einen Wangenabstrich enthält. Diesen Abstrich schickt man einfach zurück an die DKMS, die die Probe analysiert. Kommt man als Spender in Frage, wird man in die Datenbank aufgenommen.

Aktuell sollen Felix Blutwerte wieder schlechter geworden sein, weshalb ihm wahrscheinlich wieder ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus bevorsteht.

Wer möchte, kann die Aktion auch finanziell unterstützen. Zudem hat ihm die DKMS eine eigene Homepage eingerichtet. Auf www.dkms.de/felix erfährt man mehr über den Siebenjährigen. Auch auf Instagram haben die Unterstützer ein Konto für den Jungen erstellt.