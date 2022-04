Am 29. April starten die Rieser Kulturtage

Am Freitag, 29. April, beginnen die Rieser Kulturtage. Insgesamt haben die Veranstalter ein Programmheft mit mehr als 80 Veranstaltungen zusammengestellt, die im April und Mai stattfinden werden. Dabei zeichnet die Veranstaltungsreihe vor allem die enorme Vielfalt aus. „Wir haben für jeden etwas dabei, von der Naturwanderung bis zur Kunstausstellung und vom Orgelkonzert bis zum archäologischen Vortrag. Andere Themen sind beispielsweise die Rieser Mühlen, die Einführung der Pockenimpfung sowie das Leben von Konradin, dem letzten Stauferkönig. In Buchvorstellungen geht es um eine abenteuerliche Schatzsuche auf Schloss Baldern, die Ortsgeschichte von Schmähingen, die Baugeschichte des Oettinger Schlosses und um die Ortsfamilien in Westheim“, erklärt Gerhard Beck vom Verein Rieser Kulturtage.

Seit 1976 finden die Rieser Kulturtage im zweijährigen Rhythmus statt. So umfasst die langjährige Historie heute mehr als 2000 Einzelveranstaltungen (Konzerte, Vorträge, Ausstellungen, Exkursionen, Aktionen). Ziel war und ist es bis heute, die eigene Heimat besser kennenzulernen und die Menschen im und um das Donau-Ries näher zusammenzuführen. Mit über 100 000 Besucherinnen und Besuchern ist die Veranstaltungsreihe nicht nur einer der geschichtsträchtigsten der Region, sondern wohl auch einer der erfolgreichsten.

Dabei wird der Hauptteil der Kosten durch Mitgliedsbeiträge, Sponsorengelder und eigene Einnahmen des Vereins gedeckt. Auch deshalb sind die Organisatorinnen und Organisatoren auch in diesem Jahr wieder über alle Besucher dankbar und hoffen auf viel Zuspruch – trotz oder gerade aufgrund der aktuellen Situation. Die Programmhefte sind in den Rathäusern und Tourist-Informationen erhältlich und im Internet abrufbar unter www.rieser-kulturtage.de

Die Auftaktveranstaltung am Freitag, 29. April, findet um 19 Uhr in der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding statt. Neben geladenen Gästen können sich dazu auch alle Interessierten anmelden. Jedoch ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Der Zutritt ist nur mit 3G möglich. Neben Grußworten von Landrat Stefan Rößle und Bürgermeister Martin Drexler steht auch eine kurze Festansprache von Bezirksheimatpfleger Christoph Lang auf dem Programm. Der Abend wird von „Donna Canta“ umrahmt und klingt mit gemütlichem Beisammensein aus. Eine vorherige Anmeldung unter info@rieserkulturtage.de ist erforderlich.

Bei den meisten anderen Veranstaltungen ist – falls nicht ausdrücklich im Programm erwähnt – keine Anmeldung erforderlich. Auch sind im Mai laut Veranstalter keine weiteren Corona-Einschränkungen mehr einzuhalten. Die Abschlussveranstaltung findet dann am 29. Mai um 11 Uhr auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim statt.