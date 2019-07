Alles fesch auf dr Mess

Die Ipfmesse hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Das entschieden Besucher bei einer Umfrage. Ihnen wurden fünf Fragen bezüglich ihrer Zufriedenheit gestellt. Gerade einmal acht Prozent finden, dass die Ipfmesse früher besser war. Die restlichen Bewertungen standen der Entwicklung positiv oder neutral gegenüber. Auch in den anderen Kategorien schnitt die Mess überwiegend erfolgreich ab. Einziger Kritikpunkt ist die Parkplatzsituation. Um diese zu entlasten, bieten die Busunternehmen Fahrbus Ostalb GmbH und OVA auch in diesem Jahr wieder Sonderfahrten an. Diese werden für kleines Geld oder zum Teil sogar kostenlos angeboten. Aufgrund der jährlich steigenden Besucherzahl schafft jedoch auch dies keine Abhilfe, so dass der Kampf um die besten Parkplätze sich weiter fortsetzen wird.

Die Tradition der Ipfmesse, welche bis ins Jahre 1811 zurückgeht, ist für die Besucher dabei meist nebensächlich. Für lediglich 39 Prozent ist der Festumzug ein fester Bestandteil der Mess. Innerhalb der letzten Jahre wurde die Anzahl der Festzelte auf eins reduziert. Doch das Festzelt „Zum Senz“ hat Erfolg. Über zwe Drittel bevorzugen es, gemeinsam in einem großen Zelt zu feiern. Auch das Preis- Leistungsverhältnis stimmt. Die überwiegende Mehrheit empfindet die Preise als angemessen. Und wenn der Schwabe beim Preis nichts zu meckern hat, dann steht einem schönen Messwochenende wohl nichts mehr im Wege.