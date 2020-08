Alkoholisiert und ohne Führerschein im Acker gelandet

Am frühen Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto die L2221 von Tannhausen in Richtung Unterschneidheim. Hierbei kam er in einem kurvigen Bereich nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einem Acker stecken. Er versuchte noch, seinen Pkw aus dem Acker zu fahren, was ihm aber nicht gelang. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der 22-Jährige stark alkoholisiert war. Er musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein konnte die Polizei nicht einziehen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.