Alfred Lechner ist Stadtbaumeister

In der jüngsten Sitzung des Bopfinger Gemeinderats hat Bürgermeister Gunter Bühler Alfred Lechner als neuen Stadtbaumeister in Bopfingen begrüßt. Lechner hat am selben Tag seine Arbeit bei der Stadt Bopfingen aufgenommen.

Nach mehr als acht Jahren hat die Stadt diese Stelle im Amt für Stadtentwicklung, Bauwesen und Wirtschaftsförderung wieder neu geschaffen. Dies geschehe auch angesichts der ausgesprochen hohen baulichen Dynamik des Standorts Bopfingen, so eine Mitteilung der Bopfinger Stadtverwaltung. Die Verwaltung verspreche sich davon Vorteile in Koordination und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Bauwesen und Stadtentwicklung.

Stadtbaumeister Lechner übernimmt zum Teil die Aufgaben des im Dezember 2017 ausgeschiedenen Stadtarchitekten Roland Scholz. Zudem obliegt ihm die Verantwortung für das Stadtbauamt, welchem die Bereiche Städtebau, Bauleitplanung, Baurecht, Planung und Durchführung von städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Gebäudeunterhaltung und Leitung der technischen Betriebe zugeordnet sind.

Alfred Lechner ist 48 Jahre alt, Innenarchitekt und Diplom-Bauingenieur. Aus der beruflichen Selbständigkeit heraus war er über mehrere Jahre Dozent an der Fachhochschule für Bautechnik in Köln und an der Technischen Universität München sowie Berater der staatlichen Bauämter in Bayern.

Lechner stammt ursprünglich aus der Region München und war die vergangenen zwei Jahre beim Landratsamt Ostalbkreis im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft tätig.

„Mit der Leitung des Stadtbauamts in Bopfingen übernimmt er ein äußerst vielfältiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet und wird damit die positive Entwicklung der Stadt aktiv begleiten“, teilt die Stadt mit. „Die Stadt Bopfingen freut sich, mit Herrn Lechner einen langjährig sehr erfahrenen Ingenieur im Bauwesen gewonnen zu haben und wünscht ihm viel Glück und Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit“, so die Mitteilung.