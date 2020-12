Alexander Asbrock will Handwerker-Campus und Start-ups für Bopfingen

Der Grünen-Landtagskandidat Alexander Asbrock für den Wahlkreis Aalen hat in einer Pressemitteilung inspiriertes Handeln für den Wirtschaftsstandort Bopfingen gefordert. Innerhalb eines Jahres sei unterm Ipf die Arbeitslosigkeit um 50 Prozent angestiegen und mit der angekündigten Schließung des Magna-Werkes bis Ende 2022 stünden weitere 230 Beschäftigte vor dem Aus. Bopfingen brauche dringend gute Perspektiven, so Asbrock.

Nur mit Briefe-Schreiben und Gesprächen an runden Tischen, wie wir das von Winfried Mack kennen, werden wir an dieser Stelle nicht weiterkommen. Grünen-Landtagskandidat Alexander Asbrock

„Selbstverständlich muss alles dafür getan werden, dass die Mitarbeitenden von Magna die Schließung gut verkraften können und der Konzern muss dabei seiner sozialen Verantwortung und seinen Verpflichtungen nachkommen. Der unternehmerischen Entscheidung, das Werk über kurz oder lang zu schließen, wird man allerdings realistischerweise nichts entgegensetzen können und sie muss wohl oder übel auch akzeptiert werden“, sagt Asbrock. Lamentieren oder unrealisierbare Hoffnungen zu wecken, sei in der jetzigen Situation nicht zielführend: „Wir müssen jetzt proaktiv das Heft des Handelns tatsächlich in die Hand nehmen.“

Bopfingen, einst ein florierender Standort der Leder- und Textilindustrie, sei in den 1960er- bis 1980er-Jahren schon einmal von einer Strukturkrise gebeutelt worden und habe sich wieder berappelt. „Wieso soll das nicht erneut gelingen? Ich bin überzeugt, dass wir im Bereich des Handwerks viele wertvolle Ansatzpunkte entwickeln können“, ist der Grüne Landtagskandidat überzeugt.

Ein grüner Campus des Handwerks für Bopfingen

Konkret schlägt Asbrock für Bopfingen die Errichtung einer Bildungs- und Fortbildungsinstitution für die verschiedenen Gewerke des Handwerks vor, eine Art „Grüner Campus des Handwerks“. „ Dieses Kompetenz- und Fortbildungszentrum für das Handwerk vertieft und bewahrt auf der einen Seite die handwerklichen Fertigkeiten und Traditionen und integriert andererseits neue Technologien und Forschungen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Automatisierungstechnik, Robotik und Informationstechnologie. Es geht darum, Tradition und Zukunft wirkmächtig zusammenzubringen“, sagt Asbrock.

Der Grüne Handwerker-Campus solle dabei auf die Ressourcen der Region zurückgreifen und intensiv mit verschiedensten Einrichtungen kooperieren, wie beispielsweise der forschungsstarken Hochschule Aalen oder der Europäischen Ausbildungs- und Transferakademie (EATA) in Ellwangen. Außerdem sollten dort perspektivisch in verschiedene Richtungen spezialisierte Institute entstehen, meint der Landtagsabgeordnete.

Start-ups als elementarer Teil eines starken Wirtschaftsstandortes

In Kooperation mit dem grünen Handwerker-Campus solle zudem ein Inkubator entstehen, in dem Unternehmensgründungen gefördert werden, schlägt Asbrock vor: „Diese Start-ups sind im Idealfall dann wiederum Basis neuer, erfolgreicher Unternehmensentwicklungen, die den Standort und die Region stärken werden.“

Der Grünen-Politiker ist optimistisch: „Unsere Region hat das Know-how, ein derartiges Projekt zu stemmen. Was jetzt nötig ist und wir leider noch nicht haben, ist ein Landtagsabgeordneter, der das Projekt versteht und sich beim Land dafür einsetzt, dass auch die dafür notwendigen finanziellen Mittel fließen. Nur mit Briefe-Schreiben und Gesprächen an runden Tischen, wie wir das von Winfried Mack kennen, werden wir an dieser Stelle nicht weiterkommen. Wir brauchen Inspiration und konkrete Umsetzung – Bopfingen braucht den großen Wurf.“

Asbrock will in das Projekt auch die Kreishandwerkerschaft und die Handwerkskammer einbinden sowie die Expertise Bopfinger Handwerksbetriebe, wie etwa der Schieber-Werkstätten, in die Planungen integrieren. Auf politischer Ebene sei der handwerkspolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Martin Grath, bereits in die Ausarbeitung eingebunden.