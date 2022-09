Albverein wandert „Rund um die Offnethöhlen“

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Bopfingen, lädt für Sonnatg, 18. September, zu einer Wanderung „Rund um die Offnethöhlen“ ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Ipfmessplatz oder um 14.15 Uhr beim Gasthof Adler in Utzmemmingen. Von dort wandern die teilnehmer an den Offnethöhlen vorbei und über den Riegelesberg. Eine Einkehr ist gegen 16.30 Uhr geplant. Nichtwanderer sind dort auch willkommen. Die Wanderführung haben Bärbel Schönmetz und Edeltraud Vischer, Telefon 07362/63 83.