Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht.

Gegen 00.30 Uhr am Samstagmorgen hat ein Zeuge die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie Unbekannte in ein Vereinsheim am Sandberg eingebrochen sind. Beamte des Polizeireviers Ellwangen, die unverzüglich zum Tatort fuhren, stellten fest, dass die Täter über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen waren.

Nachdem die Alarmanlage ausgelöst hat, flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Der von ihnen verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro.