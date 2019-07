Aufgrund eines technischen Defekts an einem Mähdrescher tropfte am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr heißes Schmiermittel auf einen Acker bei Schlägweidmühle und setzte diesen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen/Aufhausen war zur Brandbekämpfung mit 27 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.