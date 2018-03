Abend zum Thema Flüchtlinge

Am Mittwoch, 14. März, findet in Bopfingen ein Themenabend zur Integration von Geflüchteten in Bopfingen statt. Wann darf ein Geflüchteter in Deutschland arbeiten? Welche Schule ist für Neuzugewanderte am besten geeignet? Diese Themen werden den Zuhörern in zwei Stunden ein wenig näher gebracht. Die Referenten kommen von der Agentur für Arbeit, dem Bildungsbüro im Landratsamt und dem Jobcenter. Die Veranstaltung findet von 18.30 bis 20.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Bopfingen statt und ist kostenlos.