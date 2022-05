Aalener geht bei Ipf-Ries-Halbmarathon als erster durchs Ziel

Ein Aalener hat den Ipf-Ries-Halbmarathon am vergangenen Wochenende für sich entschieden. Joachim Krauth von der Sportallianz ging am Samstag nach einer Stunde, acht Minuten und 48 Sekunden als erster durchs Ziel.

Groß war die Freude bei den Organisatoren wie auch Athleten, als sich in diesem Frühjahr abzeichnete, dass der Ipf-Ries-Halbmarathon nach zweijähriger Zwangspause wieder als realer Wettkampf ausgetragen werden kann. Und so gingen in den vergangenen Wochen 470 Voranmeldungen ein, gefolgt von mehr als 50 Nachmeldungen von Kurzentschlossenen am Wettkampftag selbst.

Und so füllte sich am vergangenen Samstag nach und nach die Straße vor dem Reimlinger Tor in Nördlingen mit Langstreckenläufern, die vor der Startlinie warteten, bis sie um 17 Uhr von Oberbürgermeister David Wittner mit dem klassischen Startschuss auf die 21,1 Kilometer lange Strecke geschickt wurden.

Der Nachwuchs geht mit auf die 21,1 Kilometer. (Foto: Florian Engert)

Durch die Innenstadt vorbei am Kriegerbrunnen und über den Marktplatz ging es durch das Baldinger Tor, über den Bäumlesgraben, vorbei am Wilhelm-Christ-Bad in Richtung Lohmühle hinaus auf die freie Flur. Dabei zeigte sich bereits, dass mit diesem Wettkampf nicht nur Spitzenathleten angesprochen wurden, sondern auch ein breites Feld von Hobby-und Freizeitsportlern auf die Strecke ging.

Auf den ersten zehn Kilometern über Kleinerdlingen, Holheim nach Nähermemmingen, wo bereits die Hälfte der Gesamtstrecke bewältigt war, zeigte sich das Läuferfeld noch als dichter Wurm, der sich durch die Landschaft zog.

Auf befestigten Feld- und Radwegen führte die Strecke nun zwischen grünen und gelben Feldern weiter über Utzmemmingen und Trochtelfingen bis Bopfingen. Dabei ging es auf der zweiten Hälfte der Strecke leicht bergauf. Leicht bewölkt und nicht zu warm waren es optimale Bedingungen für die Ausdauerathleten, die in den Dörfern auch von Bands und Zuschauern angefeuert wurden.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3:15 min/km erreichte als erster Joachim Krauth von der Aalener Sportallianz das Ziel, gefolgt von Timo Schmitz (TSV Oettingen) mit 1:13:59 und Steffen Thorwarth in 1:16:06. Schnellste Frau war Christine Lernhard vom SV Mauren in 1:30:28, ihr nur knapp auf den Fersen waren Lea Schmitz (TSV Oettingen) mit 1:31:37 und Elke Keller (LG Filstal) mit 1:32:07.

Vom Reimlinger Tor aus gingen über 500 Starterinnen und Starter auf die Strecke Richtung Bopfingen. (Foto: Florian Engert)

Jüngster Läufer war Felix Jaumann (Jahrgang 2005) von den Ries Hornets Fremdingen mit 1:57:23, ältester Läufer mit 74 Jahren Ernst Wolf (LAC Essingen), der in beachtlichen 1:55:59 das Ziel erreichte. Weitere Ergebnisse sind unter www.ipf-ries-halbmarathon.de abrufbar.

Während der gesamten Veranstaltung wurden im Rahmen der Aktion „Treffer für Felix“ für den am seltenen Evans Syndrom erkrankten Felix aus Kerkingen zum einen auf die Möglichkeit der Registrierung bei der DKMS aufmerksam gemacht, zum anderen wurden Spenden gesammelt. Eine Nördlinger Sau wurde von Michael Dambacher über die Strecke als „laufendes Sparschwein“ getragen, um auf die Aktion aufmerksam zu machen.

Ein derartiges Großereignis ist mit einem immensen organisatorischen Aufwand verbunden und daher auch nur mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Helfer auf die Beine zu stellen. So waren die Mitglieder zahlreicher Vereine wie auch diverser Blaulichtorganisationen zusammen mit vielen freiwilligen Streckenposten unterwegs, um die Wege der Athleten abzusperren und den Verkehr zu regeln.

Zusammen mit den Freiwilligen an Verpflegungsstationen auf der Strecke selbst, an denen die Läufer mit Wasser, Äpfeln und Bananen versorgt wurden, kam immerhin auf zwei Läufer ein Helfer. All jenen sei an dieser Stelle vonseiten der Organisatoren ebenso gedankt wie all den Autofahrern, die an den Kreuzungen geduldig warten mussten.

Die sogenannten Pacemaker gaben das Lauftempo für die angepeilte Endzeit der Läuferinnen und Läufer vor. (Foto: Florian Engert)

Wer sich auf einer kürzeren Distanz versuchen möchte, der kann am Samstag, 9. Juli, beim Nördlinger Stadtlauf teilnehmen, der ebenfalls nach zweijähriger Zwangspause nun zum 17. Mal unter dem Motto „Nördlingen läuft rund“ stattfindet.

Eingeladen sind wieder alle Kinder, Schüler, Walker und Läufer. Sie Strecke des Hauptlaufes beträgt sechs Kilometer, die Kinderrunde ist 400 beziehungsweise 800 m lang. Alle Firmen, Gruppen, Kindergärten, Schulen, Hobbymannschaften und vor allem auch Einzelstarter sind zum Mitlaufen und anschließenden Mitfeiern vor dem Daniel eingeladen.

Auf der Webseite www.noerdlinger-stadtlauf.de finden sich weitere Informationen und auch die Möglichkeit zur Anmeldung.