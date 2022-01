80 000 Euro für den Geopark Ries

Der Geopark Ries kann dank einer unverhofften Geldspritze aus München ein weiteres Projekt umsetzen: So wird im kommenden Jahr ein 120 Kilometer langer Ries-Wanderweg entlang des Äußeren Rieskraterrandes angelegt, der 22 Kommunen einschließt.

Maßgeblichen Anteil daran hat der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler: Der Stimmkreisabgeordnete bemüht sich bereits seit einigen Jahren um eine Extra-Förderung des Geoparks Ries aus Landesmitteln. In den Haushaltsberatungen für 2021 ist es dem Abgeordneten gelungen, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass den drei Bayerischen Nationalen Geoparks insgesamt 250 000 Euro aus der so genannten Fraktionsreserve der CSU durch das Umweltministerium zur Verfügung gestellt werden. „Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und unser Geopark Ries profitiert. Schließlich leisten die Geoparke einen großen Beitrag, um die geologische Vielfalt Bayerns dauerhaft zu erhalten", erklärt MdL Fackler.

Auch der Vorsitzende des Geoparks Ries e. V., Landrat Stefan Rößle, freut sich über den Anteil von rund 80 000 Euro. Schließlich kann mit diesen Mitteln nun ein rund 120 Kilometer langen Wanderweg entlang des Äußeren Rieskraterrandes rund um den vor etwa 15 Millionen Jahren entstandenen Meteoritenkrater entstehen. Wie bei den bisherigen vier Themenwanderwegen des Geoparks auch, werden bestehende Wege ausgeschildert und an den Parkplätzen und an spannenden Stationen am Weg Informationstafeln aufgestellt. „Der Krater soll durch das neue Angebot noch besser erlebbar werden", so Landrat Rößle.

Auf dem Ries-Panoramaweg kann der Krater in sieben Etappen umwandert werden. „Der Verlauf wird so konzipiert sein, dass immer wieder bemerkenswerte Ausblicke in und über den Einschlagskrater möglich sind", erklärt Geopark Ries Geschäftsführerin Heike Burkhardt.

Das Projekt wurde vor wenigen Tagen bewilligt und die Umsetzung des von vielen lange gewünschten Ries-Panoramawegs kann nun an Fahrt aufnehmen, so Burkhardt. Das Geopark-Team arbeitet bereits auf Hochtouren an der Konzeption der Tafeln des Ries-Panoramawegs. Schön ist, dass auch eine Begleitbroschüre zum Weg mit unter die Förderung fällt. Die Infrastruktur im baden-württembergischen Teil des Ries-Panoramawegs wird zudem durch den Doppelhaushalt Baden-Württemberg gefördert. „Nun warte ich auch noch gespannt auf die Beschlussfassungen der 22 Kommunen entlang des Weges, die, wie bei derartigen Geopark-Projekten üblich, die Aufstellung der Schilder und die Pflege ihrer jeweiligen Wegabschnitte als kommunalen Beitrag beschließen müssen. Hier hoffe ich auch auf die entsprechende Unterstützung des tollen Projekts", so Landrat Rößle.

Als zweites Projekt soll die Förderung des neuen Entwicklungsplanes für den Geopark Ries beantragt werden. Wolfgang Fackler und Landrat Stefan Rößle betonen: „Wir erhoffen uns, dass diese Projekte auch unserer laufenden Bewerbung zum UNESCO Global Geopark entgegenkommen."