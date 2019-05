Eine 78-jährige Autofahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr von der Straße Am Stadtgraben auf einen Kundenparkplatz einbiegen. Dabei fuhr sie auf eine etwa 20 Zentimeter hohe Mauer an der Einfahrt zum Parkplatz, wodurch an ihrem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf etwa 500 Euro.