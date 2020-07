77-Jähriger kommt in Gegenverkehr - Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Ein 77-jähriger BMW-Fahrer hat auf der B29 bei Bopfingen einen Unfall mit mehreren Verletzten und einem Sachschaden von rund 30 000 Euro verursacht. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 77-Jährige befuhr am Freitag gegen 16.30 Uhr die B29 von Bopfingen in Richtung Trochtelfingen, kam hierbei vermutlich durch Übermüdung in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford eines 37-Jährigen. Im Fahrzeug des BMW wurden alle vier Insassen verletzt, zwei davon schwer. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bopfingen war mit fünf Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungsfahrzeugen und zwei Notärzten vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die B29 komplett bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt.