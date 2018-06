Ein Sachschaden von 7000 Euro ist beim Zusammenstoß zweier Autos am Dienstagvormittag in Bopfingen entstanden. An der Kreuzug Uhlandstraße/Mörikestraße missachtete ein 65-jähriger Fahrer gegen 9.40 Uhr die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens eines 56-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 56-jährige Unfallbeteiligte blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

