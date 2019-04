62-Jähriger mit Vespa schwer verunglückt

Ein 62-jähriger Vespafahrer ist am Dienstag in der Kerschensteiner Straße schwer verunglückt. Eine 44-Jährige Autofahrerin war in der Kerschensteinerstraße unterwegs und musste im Bereich der Einmündung zur Sonnenstraße verkehrsbedingt anhalten. Der Vespfahrer hatte dies offensichtlich zu spät registriert und war auf den Pkw der Frau aufgefahren. Durch den Aufprall zog sich der Mann innere Verletzungen, sowie mehrere Knochenbrüche zu. Wie die Polizei mitteilt, schwebt er nicht in Lebensgefahr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 5000 Euro.