54-Jähriger soll festgenommen werden: Polizei benötigt „leichte Gewaltanwendung“

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einem verheerenden Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind eine Frau und vier kleine Kinder ums Leben gekommen. Drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am frühen Samstagmorgen in dem Haus.

Auch eine 34-jährige Frau überlebte das Feuer nicht. Ein Säugling erlag im Krankenhaus den Verletzungen. Vier weitere Erwachsene konnten sich selbst aus dem Gebäude retten; sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.