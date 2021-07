5000 Euro für die Forschung am Ipf

Bereits seit gut 30 Jahren laufen die Forschungsarbeiten zum frühkeltischen Fürstensitz am markanten Bopfinger Hausberg Ipf. Von Beginn an ist Professor Rüdiger Krause hierbei Initiator und treibende Kraft. Zuerst als Mitarbeiter der Archäologischen Denkmalpflege in Stuttgart und seit 2006 als Inhaber des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichte Europas an der Goethe-Universität Frankfurt. Seit rund zwei Jahrzenten begleiten die Sparkassenstiftung Ostalb und die Kreissparkasse Ostalb diese Arbeit mit regelmäßigen Zuwendungen. Aktuell mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro für das neue interdisziplinäre Forschungsprojekt zur Wasserversorgung auf dem Ipf.

Die Bedeutung nachhaltiger Partnerschaften betonte Bopfingens Bürgermeister Gunther Bühler: „Durch das enge Zusammenwirken der Forscher, der Stadt Bopfingen, des Landkreises bis hin zum Land Baden-Württemberg ist hier am Fuße des Ipf ein absolut eindrucksvolles und besuchenswertes Gebäudeensemble und Freiluftmuseum entstanden, dessen wissenschaftliche, historische und auch touristische Bedeutung für unsere Region gar nicht hoch genug geschätzt werden kann.“

Derzeit werden im Freilichtmuseum am Ipf nach den wissenschaftlichen Vorgaben und Grundlagen der langjährigen Ausgrabungen des Landesamtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg und der Goethe-Universität Frankfurt am Main in den Rechteckhöfen bei Osterholz, weitere Rekonstruktionen unterschiedlicher Bauten erstellt. Dabei werden unterschiedliche Dacheindeckungen gewählt, neben der Eindeckung mit Holzschindeln wird ein Gebäude derzeit von einer norddeutschen Firma in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Bopfinger Zimmerei Abele mit Reet eingedeckt. Ein Ziel des Freilichtmuseums ist es, unterschiedliche Bauformen zu zeigen.

Sparkassenchef Markus Frei: „Wir freuen uns dieses spannende Projekt begleiten und fördern zu können. Neben den Römern und den Alamannen stehen die Kelten für eine dritte spannende Epoche, die auf der Ostalb markante Spuren hinterlassen hat. Dies für die Menschen in der Region und auch darüber hinaus anschaulich und erlebbar zu machen, ist eine der Motivationen für unsere langjährige Unterstützung.“

In Anerkennung der bedeutenden Forschungserfolge am Ipf hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ganz aktuell einen weiteren Unterstützungs-antrag in Höhe von 70 000 Euro für Personal- und Sachmittel bewilligt. Krause: „Die Finanzierung umfangreicher weiterer Arbeiten ist dadurch gesichert, wie beispielsweise die Prospektionen der Fremdfirmen für Rammkernbohrungen und Geophysik, C14-Datierungen, die Bearbeitung der Bohrkerne, insbesondere für die Archäobotanik.“