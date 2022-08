50-Jähriger wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Haft

Eine 32-Jährige ist in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden.

Die Frau war am 2. August um kurz nach Mitternacht auf dem Nachhauseweg von einem Kirchweihfest, als sie ein Mann in sexuell motivierter Art und Weise anging. Offenbar auch weil sich die Frau wehrte und um Hilfe schrie, ließ der Täter schließlich von ihr ab und flüchtete.

Die Polizei ergriff unmittelbar danach die ersten Maßnahmen. Durch weitere Ermittlungen der Kripo Dillingen konnte schließlich ein 50-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bereits am 3. August durchsuchten Beamte die Wohnung des Mannes gemäß eines richterlichen Beschlusses nach Beweismitteln. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen den 50-Jährigen. Der Haftbefehl wurde am Donnerstag dem Mann eröffnet und in Vollzug gesetzt. Der 50-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kripo Dillingen führt indes die Ermittlungen, vor allem hinsichtlich der Umstände und Hintergründe der Tat, weiter fort.