49-jähriger Arbeiter stürzt in Lüftungsschacht und wird schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Arbeiter, der am Mittwoch in der Nördlinger Industriestraße an der Lüftungsanlage einer Fabrikhalle tätig gewesen ist. Der 49-Jährige fiel gegen Mittag durch einen Lüftungsschacht und stürzte etwa 3,50 Meter in die Tiefe. Er prallte dort auf den Betonboden auf und erlitt dadurch schwere innere Verletzungen, die im Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Die genauen Gründe für den Sturz müssen noch ermittelt werden, allerdings konnte eine Fremdeinwirkung bislang ausgeschlossen werden.