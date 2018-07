23-Jähriger rastet völlig aus

Gleich mehrere Personen hat am Dienstag Nachmittag in Nördlingen ein 23-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann während eines vorangegangenen Streits in der „Trinkerszene“ am einschlägigen Treffpunkt -Karl-Schlierf-Platz, einem 50-Jährigen eine Bierflasche auf den Hinterkopf. Dieser zog sich eine klaffende Platzwunde zu, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Nur eine Stunde war vergangen, als der 23-Jährige erneut und an selber Stelle, wieder auf Ärger mit einer anderen Person, aus war. Eine zufällig vorbeikommende Frau versuchte zwischen den männlichen Streithähnen zu schlichten und geriet plötzlich zwischen die Fronten. Der 23-Jährige schlug der Helferin mit der Faust einfach ins Gesicht. Die 51-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde am Auge. Doch immer noch nicht genug, legte er sich mit der herbeieilenden Polizei an. Er bespuckte und beleidigte aufs übelste die Beamten und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Der Täter wurde unter „Kontrolle“ gebracht und in Sicherheitsgewahrsam genommen. Er war mit über 2 Promille alkoholisiert. Ein weiterer Geschädigter meldete sich später bei der Polizei, da er vom Beschuldigten auch geschlagen wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung in mehreren Fällen, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.