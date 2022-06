Schwere Verletzungen zog sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend zu. Gegen 20 Uhr befuhr er mit seiner Yamaha die Neresheimer Straße, wo er bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor, von der Straße abkam und gegen eine Laterne prallte. Der schwerverletzte wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.