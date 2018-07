20 Schachteln Zigaretten gestohlen

Zwei Unbekannte haben in einem Nördlinger Supermarkt in der Hofer Straße Zigaretten gestohlen. Die beiden Männer hatten im Bereich der Kasse etwa 20 Schachteln Zigaretten in ihre Hosen gesteckt und waren anschließend sofort aus dem Geschäft gerannt. Der Wert wird der Beute beträgt 160 Euro.

Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Ein Täter war etwa 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug ein weißes Hemd und eine dunkle Stoffhose. Der zweite Täter im Alter von etwa 55 Jahre und kräftiger Statur trug ein dunkelblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Jogginghose. Die Polizei bittet um Hinweise.