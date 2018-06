20-Jähriger beleidigt Polizisten

Vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Ellwangen muss sich ein 20 Jahre alter Mann wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei der Verhandlung am Montagnachmittag kamen die schwere Kindheit und Jugend des über viele Jahre hinweg Alkohol- und Drogenabhängigen zur Sprache. Ob er zur Tatzeit schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war, soll jetzt von einem psychiatrischen Sachverständigen geklärt werden. Die Hauptverhandlung wurde deshalb bis zum Vorliegen des Gutachtens ausgesetzt. Denn es könnte eine Vollrauschtat gewesen sein.

Der 20-Jährige hat am späten Nachmittag des 5. April vergangenen Jahres in stark alkoholisiertem Zustand vor dem Rewe-Markt in Bopfingen randaliert, Passanten beleidigt und bedroht, und Flaschen in eine Ecke geworfen. Deshalb rief der Marktleiter die Polizei. Und als zwei Polizeibeamten erschienen und die Personalien des Täters feststellen wollten, wurden auch diese, „das ganze Alphabet rauf und runter“ (so einer der Polizisten als Zeuge), auf das Übelste beleidigt. Unter anderem mit Ausdrücken wie „Du Arschloch“, „Missgeburt“ und „Bullenschwein“. Solche massiven Beleidigungen habe er in den 43 Jahren, seit er bei der Polizei ist, noch nicht erlebt, sprach der 60-jährige Polizeihauptmeister von einem „Extremverhalten“. Der junge Mann hatte zur Tatzeit eine offene Bierflasche in der Hand.

Randalierer spuckt und droht

Die Situation sei nicht mehr zu kontrollieren gewesen. Deshalb habe man dem außergewöhnlich aggressiven, unberechenbaren Täter Handschellen angelegt, ihn vorläufig festgenommen und ihn mit dem Polizeifahrzeug in eine Gewahrsamszelle nach Ellwangen verbracht, so der Polizist, der auch angespuckt und mit der Äußerung „Ich stech dich ab“ bedroht wurde. „Es war unmöglich, den Mann zu bändigen.“ Auch die hinzugerufenen Sanitäter und der Arzt wurden beleidigt. Schließlich erhielt der Randalierer eine Spritze zur Ruhigstellung.

„Ich kann nicht allzu viel dazu sagen, weil ich nicht mehr viel weiß“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Er habe an diesem Tag zu Hause und allein Wodka und Bier getrunken, „nebeneinander, kreuz und quer“. Ob es sechs bis acht Flaschen Bier und eine Flasche Wodka waren, konnte in der Verhandlung bisher nicht bestätigt werden.

Betroffen machte der Bericht von Jugendgerichtshelfer Thomas Kröhl. „Ich habe selten einen so problematischen Lebenslauf gehört. Da sind sehr viele Brüche vorhanden“, sagte er. Der Angeklagte steht, seit er 18 Jahre alt ist, unter Betreuung. Mit Alkohol und Drogen ist er schon früh in Kontakt gekommen, schon als Kleinkind trank er Bierdosen leer, die er in der Wohnung fand. Im Alter von neun oder zehn Jahren hatte er die ersten Kontakte mit Cannabis. Seine Eltern waren Drogenabhängige. Seine Mutter starb an HIV und Aids, als der Angeklagte sechs Jahre alt war, sein Vater zwei Wochen nach dem Tod der Mutter an einer Überdosis Heroin.

Eltern sind tot, Oma ist im Heim

Danach wuchs der Angeklagte in Pflegefamilien und in Heimen auf. Und bei der Großmutter, bis diese nach einem Schlaganfall ihre Wohnung aufgeben und ins Pflegeheim musste, und er danach obdachlos war und bei der Familie eines Freundes unterkam. Immer wieder war der autoaggressive und suizidgefährdete Angeklagte, der wegen seiner Suchtmittelabhängigkeit und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu 50 Prozent schwerbehindert ist, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und wegen Alkoholvergiftung im Krankenhaus.

Zur Tatzeit war er stationär auf Entgiftung und hatte Ausgang. Jetzt arbeitet der Angeklagte bei einer Zeitarbeitsfirma, seit Herbst 2013 trinkt er, nach eigenen Angaben, keinen Alkohol und nimmt keine Drogen mehr, auch keine Medikamente.