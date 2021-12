1500 Euro für das Kinderdorf Sankt Josef in Bopfingen

Im Dezember 2021 haben die Mitglieder des Round Table 195 Aalen eine Spende in Höhe von 1500 Euro an das Kinderdorf Sankt Josef in Bopfingen übergeben können. Vor Ort waren die Tabler sehr beeindruckt von der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher und freuen sich sehr auf eine weitere Zusammenarbeit. Auch in 2022 sind die Tabler mit verschiedenen Aktionen am Start. So hoffen die Mitglieder, im Sommer wieder den sechsten Gastrokick und nun schon das 18. Entenrennen ausführen zu können. Allen Freunden von RT195 Aalen wünschen die Tabler schöne Weihnachten einen guten und gesunden Start in das neue Jahr 2022! Gerne werden Spenden angenommen: Freunde von Round Table 195 Aalen e.V. DE94 6145 0050 1000 9700 05 - OASPDE6A Weitere Infomationen zu Round Table 195 Aalen unter: https://rt195.round-table.de/