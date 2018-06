15-Jähriger verletzt sich bei Karussellsturz auf der Ipfmesse

Ein 15-jähriger Junge ist am Dienstag auf der Bopfinger Ipfmesse aus dem Sitz eines Karussells gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, ist ein Betrieb des Fahrgeschäfts nicht möglich, wenn ein Sicherungsbügel nicht in einer vorgeschriebenen Stellung ist. Allerdings muss der Bügel von den Fahrgästen innerhalb eines Toleranzbereichs individuell angepasst werden, was vor dem Unfall wohl nicht der Fall war.

Der Jugendliche stürzte auf den Boden des Innenbereichs und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Überprüfung ergab, dass vor Beginn der Messe TÜV-Abnahme erfolgreich war. Auch nach dem Unfall gab es keine grundsätzlichen Sicherheitsbedenken. Das Karussell durfte weiterfahren.