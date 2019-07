13-Jähriger verbrennt seine Schulbücher - und muss zur Strafe bei der Feuerwehr putzen

Kurz vor den Sommerferien hat ein 13-Jähriger versucht, sich endgültig von seinen Schulsachen trennen - und damit die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Auf dem Nachhauseweg habe der Junge in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) seine Bücher und Hefte zerteilt und einen Teil davon in einem Müllkorb angezündet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Entsorgungsversuch am Montag war aber nicht erfolgreich: Ein Radfahrer löschte das Feuer mit seiner Wasserflasche, die alarmierte Feuerwehr half nach.

Da nicht alle Bücher vollständig verbrannt waren, fanden die Polizisten den Brandstifter schnell: Auf den Büchern war noch sein Name vermerkt. „Der Junge wird jetzt ein paar Arbeitsstunden in der Reinigung bei der Freiwilligen Feuerwehr leisten“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bücher muss er nicht ersetzen: Die Schule benötigt sie im kommenden Schuljahr nicht mehr.