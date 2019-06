13-Jährige nach Alkoholkonsum auf Intensivstation

Eine 13-Jährige liegt nach dem Konsum einer 3/4 Flasche Schnaps auf der Intensivstation.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 18-Jähriger am Donnerstag offensichtlich drei Jugendliche in den Grünanlagen am Sportpark zum Alkohol verführt. Während des Trinkens verlor ein 13-jährigse Mädchen das Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in die Aalener Kinderklinik. Die Schülerin ist inzwischen wieder ansprechbar, wird aber noch auf der Intensivstation betreut. Nach eigener Aussage soll sie eine ¾ Flasche Schnaps konsumiert haben. Gegen den 18-Jährigen wird nun polizeilich ermittelt.