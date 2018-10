Mehr als 1000 Kerzen flackern und erleuchten das Schloss Baldern. Hunderte Besucher zieht die Nacht der 1000 Kerzen auf das Schloss, wo sie erstmals den Schlosshof, das Schlosscafé, Marstall und Garten sowie die Prunkräume am Abend erleben können.

Eine besondere Saison für das Schloss Baldern geht in diesem Jahr zu Ende. Beim 300-jährigen Gedenken entstand beispielsweise das neue Herzstück der Schlossanlage, die „Wallerstein Gardens“. Dieser Garten im sogenannten englischen Walled-Garden-Stil des 19. Jahrhunderts wurde zu Ehren der märchenhaften Geschichte und Liebe der Gärtnerstochter Maria Crescentia Bourgin und des damaligen Fürsten Ludwig Kraft zu Oettingen-Wallerstein errichtet, die einst an einem Septembertag auf Hohenbaldern ihren Lauf nahm. Der romantische Moment ist nun in einer einmaligen Veranstaltung auf Schloss Baldern verewigt worden. Die Nacht der 1000 Kerzen hat an diesem Abend viele Gäste und Gartenfans gleichermaßen begeistert.

Eine ganz besondere Atmosphäre hat es in Schloss Baldern gegeben. Die Räume waren nur mit Kerzen ausgeleuchtet.

Außerhalb der üblichen Öffnungszeiten erlebten die Besucher Schloss Baldern von einer ganz anderen Seite – beziehungsweise in einem anderen Licht. „Ich glaube, so etwas haben die Gäste und Besucher von Schloss Baldern noch nie gesehen. Sie dürfen einen Blick in die privaten Bereiche von Prinz Carl-Eugen und Prinzessin Anna zu Oettingen-Wallerstein werfen, durch Räume wandeln und die unvergleichlich romantische Atmosphäre dieses verwunschenen Schlösschens bei Nacht spüren“, sagt Sarah Lenz von der Gesamtverwaltung des Fürstenhauses zu Oettingen-Wallerstein. Im Inneren von Schloss Baldern war diese besondere Atmosphäre von Kerzenschein und Romantik beinahe zum Greifen nah. Großes Interesse beim Publikum fand auch der beleuchtete Thronsaal mit seinen vielen silbernen Kerzenleuchtern.

Zwischen Schloss und Garten gab es einen weiteren Höhepunkt: Die Band Sittin’ on a carpet sorgte für Stimmung im Schlosscafé. Und mit ein bisschen Glück traf man auch auf Prinz Carl-Eugen und Prinzessin Anna, die sich unter die vielen Gäste auf Schloss Baldern mischten und für einen kleinen Plausch immer zu haben waren.