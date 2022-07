1000 Euro in Praxis gestohlen

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag betrat ein bislang unbekannter Mann eine Praxis in der Hauptstraße, wo er in gebrochenem Englisch nach einer Adresse fragte. Rund eine Stunde später bemerkte eine Patientin, dass sich ein Mann hinter dem Tresen im Eingangsbereich befand. Sie verständigte den Praxisinhaber, welcher den Mann als den erkannte, der zuvor nach der Adresse gefragt hatte. Der Unbekannte verließ rasch die Praxis. Erst danach stellte der Inhaber fest, dass aus einer Kasse, welche in einem Regal stand, rund 1000 Euro Bargeld fehlten. Der Unbekannte ist etwa 1,60 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, hat braune kurze Haare und einen leichten Bart. Der untersetzte, leicht kräftige Mann war mit einer Jeans und einem blauen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Telefon 07362/960200 entgegen.